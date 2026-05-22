"Наблюдавам хората... малко сме като овцете. Всички са като едно стадо"

22 май 2026, 6:30 часа 1289 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Боксовата звезда Кубрат Пулев даде любопитно интервю пред "На кафе" по NOVA, в което говори за връзката между спорта и модата. Той отбеляза, че предпочита класиката, като не харесва това, че много хора са като овце, когато видят нова мода. Пулев сподели още, че класиката винаги ще си остане модерна във всяко направление - не само като облекло, но и в други сфери.

Кубрат Пулев винаги е за класиката, когато става дума за мода

"Дали има връзка между спорта и модата? Спортът е истината, модата е малко по-така... Аз затова обичам в модата повече класика, защото класиката е винаги модерна. Не съм много по съвсем модерните неща. Наблюдавам движенията на модата, наблюдавам хората... малко сме като овцете. Като тръгнат един тип очила и всички са като едно стадо. Аз не съм за това нещо", заяви Пулев.

Кубрат Пулев

"Аз винаги съм бил за класиката. Това и в екстериора на сгради, и в облекло, и във всичко - класиката си е класика! Има една българска приказка - по облеклото го посрещат, по акъла го изпращат. Важи това нещо и и двете неща са изключително важни", добави още той.

Пулев отбеляза и това, че се стреми да се променя към добро: "Нормално е човек да се променя. Лошо е, когато човек не се учи и не надгражда. Хубаво е, когато човек се променя към добро. И аз съм казал - винаги ще се променям само към добро. Човек не трябва да се поддава на изкушенията в живота."

Освен това Кубрат Пулев разкри, че се готви за завръщане на ринга, въпреки че е на 45-годишна възраст.

Кубрат Пулев бокс
Стефан Йорданов Редактор
