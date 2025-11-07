Иска да вдига за България: Карлос Насар е оказал трета поредна оферта от Бахрейн!

Олимпийският ни шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е отказал трета поредна оферта да се състезава за Бахрейн, информира Нова ТВ. Евентуален трансфер е коментиран при визитата му в страната в последната седмица. Николай Жейнов, който беше с Насар в Бахрейн, потвърди за сериозен интерес от други две държави – Саудитска Арабия и Катар.

Карлос ще трябва отново да смени категорията

Феноменът от Червен бряг е минал и медицински прегледи по време на визитата си, но Жейнов заяви, че причина за тях са проблемите на тежкоатлета с рамото.

Няма водени разговори с Българската федерация по вдигане на тежести, като тя не е склонна да даде разрешение за трансфер. Това значи, че Насар ще бъде принуден да изтърпи наказание, преди да получи право да се състезава под друг флаг.

Междувременно стана ясно, че родният щангист ще смени категорията за трети път в последната година, стана ясно от решение на Международната федерация, която официално обяви категориите за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. След като през април стана европейски шампион при 96-килограмовите, а преди месец и световен първенец до 94 кг., от следващото лято Карлос ще вдига в категория до 95 килограма.

ОЩЕ: Засегнат е и Карлос Насар: голяма промяна в щангите преди Олимпиадата в Лос Анджелис