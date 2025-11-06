Любопитно:

Засегнат е и Карлос Насар: голяма промяна в щангите преди Олимпиадата в Лос Анджелис

Международната федерация по вдигане на тежести вкара нови категории в щангите това лято, но стана ясно, че те няма да издържат повече от година и ще трябва да бъдат сменени отново. Това решение вече е официално и ще засегне световния шампион в категория до 94 килограма Карлос Насар. Федерацията обяви и категориите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Карлос Насар ще смени трета категория в рамките на една година

Най-добрите ни щангисти ще бъдат пряко засегнати. За пример ще вземем Карлос Насар – на него ще му се наложи да смени категорията си за трети път през последната година. През месец април той стана европейски шампион в категория до 96 килограма, а преди месец – световен шампион до 94 килограма. А от лятото на 2026 г. ще му се наложи да се състезава в категория до 95 килограма.

Карлос Насар

Конкуренцията за националния отбор в по-ниските категории става все по-голяма

В по-ниските категории ще има голяма конкуренция за националния отбор за олимпийските игри. По подобие на Париж през 2024 г., в Лос Анджелис най-леката категория при мъжете пак няма да бъде олимпийска. Това означава, че Ангел Русев, който е петкратен европейски шампион, ще трябва отново да качи категория, ако иска да участва на Олимпиадата. Ако реши да го направи, конкуренция за националния отбор ще му бъдат Иван Димов и Габриел Маринов, които също са европейски шампиони.

Ангел Русев

Увеличава се и броя на категориите за Олимпиадата в Лос Анджелис

МОК се вслуша в искането на Световната федерация броят на категориите в щангите да бъде увеличен и така от 10 (5 мъжки и 5 женски), стават 12 (6 мъжки и 6 женски). Но от Комитета са решили това да не променя броя на участващите тежкоатлети. Те си остават 120 – 60 мъже и 60 жени. Така на всяка категория в Лос Анджелис ще се състезават само по 10 атлети. Промените влизат в сила от 1 август 2026 г. и важат за всички състезания на Световната федерация. Това означава, че предстоящото европейско първенство, което ще се проведе в Грузия през април, ще бъде с настоящите категории.

Николай Илиев
