16 ноември 2025, 22:48 часа 429 прочитания 0 коментара
Ивайло Иванов стана шампион на престижен турнир по джудо

Ивайло Иванов стана шампион на турнира Гран при по джудо в Загреб, Хърватия. На финала българинът победи Лука Майсурадзе (Грузия) с ипон в продължанието в категория до 90 кг. Съперникът му бе трети на световното тази година, втори на турнирите от Големия шлем в Париж и Токио, както и пети в световната ранглиста.

Преди това Иванов постигна 4 победи. Така от турнира в Загреб българският тим си тръгва с общо 3 медала. Преди това бронз взеха Боян Йотов (66) и Виктор Скерлев (73), а Георги Граматиков (81) се нареди пети.

