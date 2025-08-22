Рожден ден празнува най-добрата гимнастичка в света! Честит празник, Стили! (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

22 август 2025, 13:58 часа 316 прочитания 0 коментара
На 22 август 2025 г. най-феноменалната гимнастичка в света Стилияна Николова празнува своя рожден ден. Любимката на милиони фенове на художествената гимнастика става на 20 години. Стилияна е абсолютна европейска шампионка Будапеща 2024, първата в историята шампионка на Европейска купа Баку 2024, носител на редица отличия и член на национален отбор България жени (индивидуално). Днес тя продължава участието си за световната титла на състезанието в Рио де Жанейро, като участва във всички възможни финали.

Състезанието

Стилияна се класира с втори по сила резултат на топка, трети на обръч и лента и четвърти на бухалки. Тя преодоля границата от 30 точки във втория ден с уникалното си изпълнение с бухалки. Абсолютната европейска шампионка за 2024 Николова показа стабилна игра и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента, сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), влиза с трети резултат на финала на индивидуалния многобой по-късно днес, където се започва от нула. Първите 18 от пресявките ще спорят за отличията.

Пожелания

Екипът на Actualno.com пожелава на Стилияна да е здрава, все така неповторима и да знае, че има най-голямата награда - любовта на всички фенове по света и в България. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
рожден ден Художествена гимнастика Стилияна Николова
