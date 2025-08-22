Войната в Украйна:

Любима българска гимнастичка спечели престижен пост в Международната федерация по гимнастика

22 август 2025, 17:39 часа 1012 прочитания 0 коментара
Една от най-добрите български гимнастички от близкото минало - Невяна Владинова, спечели престижен пост в Международната федерация по гимнастика. Владинова, която понастоящем е вицепрезидент в Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ), бе избрана за представител на атлетите към Международната федерация. Тя се пребори за поста, след като събра най-много гласове, съобщиха от БФХГ.

Невяна Владинова бе избрана за представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика

Владинова изпревари Александра Кирой - Богатирева от Австралия, като българката събра 37 гласа срещу 14 за австралийката. Владинова постигна този успех по време Световното първенство по художествена гимнастика, което се провежда в момента в Рио де Женейро, Бразилия.

Невяна Владинова

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети: имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", написаха от Българската федерация по художествена гимнастика.

Припомняме, че Невяна Владинова бе единствената представителка на България в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика на Олимпийските игри в Рио през 2016-а. Там тя завърши на седмо място на финала в многобоя. В последните години тя активно работи в Българската федерация по художествена гимнастика, като помага с опита си вече като ръководител и заместник на президента Илиана Раева.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
