Българка ще се бори за място в Топ 10 на Световното първенство по кану-каяк

Участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева се класира за финал Б на едноместен каяк 500 метра на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Милано (Италия). Българката финишира шеста в първа полуфинална серия с 1:55.70 минути и ще се бори за разпределение на местата от 9-о до 18-о.

На едноместен каяк 1000 метра Мирослав Кирчев ще участва на финал С, след като остана последен във втора полуфинална серия с 3:42.39 минути.

Други двама българи пък участваха на финал Б в своите дисциплини. На едноместно кану 200 метра Преслав Георгиев зае осма позиция с 42.17 секунди и се нареди 17-и в крайното подреждането. На едноместен каяк 200 метра Теодор Асенов е пети във финал Б с 36.31 секунди и завършва 14-и. Световното първенство по кану-каяк в Милано продължава до 24 август. / БТА