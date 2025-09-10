Жалко! Уилиам Чолов се размина с първи медал за България на Световното по бокс

Сребърният медалист от Европейското до 23 години Уилиам Чолов завърши на пето място при дебютното си участие на Световно първенство по бокс при мъжете. В четвъртфиналите в категория до 80 килограма в Ливърпул българинът отстъпи с 0:5 (26:30, 26:30, 26:30, 26:30, 26:30) пред европейския шампион Габриел Веочич от Хърватия. Ако бе победил днес, Чолов щеше да донесе първи медал за страната ни от планетарния форум.

Нашият представител игра много смело през целия двубой и в нито един момент не загуби присъствие на духа, но несъмнено по-голямата класа на Веочич си пролича категорично в срещата. Официалното предупреждение за навеждане на главата, което коства една точка на Чолов още в първия рунд, също не му направи голяма услуга.

Световно първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул - Българското участие до момента 🇧🇬💯🥊💥 Четирима българи в ТОП 8 Posted by Българска Федерация по Бокс on Wednesday, September 10, 2025

В предишния си сблъсък 22-годишният ни национал записа успех с 4:1 съдийски гласа над представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау. Чолов остави сърцето си на ринга, за да извоюва победата. Той игра отлично в първите два рунда срещу постоянно налитащия съперник. Това му коства много усилия и енергия, но благодарение на голямото си желание Уилиам удържа на набезите на Саратибау.

Чолов не успя да донесе първото отличие на България. Това обаче могат да направят още днес Радослав Росенов и Рами Киуан, които ще играят своите четвъртфинални срещи тази вечер. В категория до 60 килограма Росенов ще боксира с англичанина Уилям Хюит около 22:15 часа българско време, а 45 минути след това Киуан излиза в спор за място на полуфиналите в категория до 75 килограма срещу Алан Пери от Шотландия.

