След случая с Имане Хелиф: Въвеждат задължителен тест за определяне на пола на Световното по бокс

Международната федерация по бокс (World Boxing) въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Информацията съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно. Решението е следствие от скандалите с алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин на Олимпийските игри в Париж.

Задължителен тест за пол в бокса

"Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите", съобщават от World Boxing. Всички състезатели, които искат да участват на Световното първенство по бокс в Ливърпул, трябва да направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира, за да бъдат допуснати. През миналия месец сходно решение взе и Световната Атлетика за спортисти, които желаят да се включат в женските категории на Световното първенство през септември.

World Boxing has published its new Sex Eligibility Policy and confirmed that mandatory sex testing will apply in the female category at the inaugural World Boxing Championships 2025.



For the full story, click here: https://t.co/Rqx8Tcjfga

#TimeForWorldBoxing pic.twitter.com/f7R6YZagbZ — World Boxing (@RealWorldBoxing) August 20, 2025

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), но нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано. Тогава обаче решението бе на Международната боксова федерация (ИБА). От МОК отсъдиха, че Хелиф и Лин са родени като жени.

