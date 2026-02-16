Пълна програма на българите на Зимните олимпийски игри 2026

Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина започват на 6 февруари и ще продължат до 22 февруари. В рамките на малко повече от две седмици Италия ще събере на едно място близо 3000 от най-добрите атлети в зимните спортове, като сред тях ще бъдат и 20 българи, които ще се състезават в 6 различни спорта. В тази статия Actualno.com ви представя програмата на българските спортисти на Зимната олимпиада.

Кога са стартовете на българските олимпийци в Милано/Кортина 2026

България няма медал от зимни олимпийски игри вече 20 години. За последно страната ни спечели отличие през 2006 г., и то именно в Италия - по време на Зимните олимпийски игри в Торино. Тогава Евгения Раданова завоюва сребро в шорттрека. Тя е донесла и най-много олимпийски медали за България - общо три, като има сребро и бронз от Солт Лейк 2002. Най-големият ни триумф обаче е на Екатерина Дафовска - олимпийска титла в биатлона от Нагано 1998.

Сега България ще опита да увеличи олимпийските си медали в зимните спортове, които са общо шест. С най-големи шансове за отличие е Тервел Замфиров, който е действащ световен шампион в сноуборда и вече има няколко силни класирания зад гърба си. Опитният Радослав Янков също може да посегне към медалите в сноуборда, а същото важи и за невръстната Малена Замфирова, която вече доказа, че може да обърка сметките на женския световен елит.

Шансове за медал има и Алберт Попов в ски алпийските дисциплини, след като миналата година записа историческа победа на старт от Световната купа, и то в Италия - в Мадона ди Кампильо. Владимир Зографски също се намира в отлична форма този сезон - с няколко влизания в топ 10 за Световната купа в ски скоковете. В биатлона пък Милена Тодорова взе два медала за Световната купа през 2025 г., а в щафетите България също има шансове за предно класиране.

Пълна програма на българското участие на Зимната олимпиада по дати, часове и ТВ отразяване

13:55 часа: Ски бягане - 10 км жени интервален старт (Калина Недялкова)

12:45 часа: Ски бягане - 10 км мъже интервален старт

14:55 часа: Биатлон - 10 км мъже индивидуално (Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев)

10:55 часа: Ски алпийски дисциплини - гигантски слалом жени, първи манш (Анина Цурбриген) - БНТ 3

14:25 часа: Ски алпийски дисциплини - гигантски слалом жени, втори манш (Анина Цурбриген) - БНТ 3

15:25 часа: Биатлон - 4х7,5 км мъжка щафета (Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев, Антон Синапов) - БНТ 1/БНТ 3

19:45 часа: Фигурно пързаляне - жени (Александра Фейгин) - БНТ 3

10:55 часа: Ски алпийски дисциплини - слалом жени, първи манш (Анина Цурбриген) - БНТ 3

12:40 часа: Ски бягане - отборен спринт мъже, квалификации (Марио Матиканов, Даниел Пешков) - БНТ 3

14:25 часа: Ски алпийски дисциплини - слалом жени, втори манш (Анина Цурбриген) - БНТ 3

15:40 часа: Биатлон - 4х6 км женска щафета (Лора Христова, Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова) - БНТ 1/БНТ 3

19:45 часа: Фигурно пързаляне - жени (Александра Фейгин) - БНТ 3

