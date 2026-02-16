Станка Златева с позиция: Правилата трябва да се спазват от всички!

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с позиция, публикувана на официалния сайт на организацията, в която настоява, че правилата трябва да се спазват от всички. Тя припомни, че тези правила са приети от Българската федерация по борба, която пък представлява клубовете и решенията, взети от тях. Именно затова Златева напомни, че спазването на тези принципи ще помогне за избягването на "разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи".

Позиция на Станка Златева за правилата на БФБорба

"Българската федерация по борба насърчава децата, подрастващите и всички любители на този спорт, активно да тренират, да уважават спортните събития и постиженията на състезателите, както и да проявяват взаимно уважение помежду си", започва Златева.

"Вярваме, че правилата, приети от Българската федерация по борба, представляваща клубовете и решенията, взети от тях чрез подписка и гласуване, както и от Управителния съвет, следва да бъдат спазвани от всички, за да се гарантират честност и отговорност – както към децата и техните родители, така и към отборите и треньорските екипи.

Призоваваме клубовете и треньорите към отговорност при подготовката за участие в състезания и при подаването на заявки за участие. Своевременното определяне на представителите на отборите, наред със спортно-подготвителния процес, изисква и проверка на необходимата документация, за да се осигури безпроблемното участие в състезанието.

Убедени сме, че чрез спазването на тези принципи ще бъдат избегнати разочарования сред състезателите, родителите, треньорските екипи и всички почитатели на спорта", гласи още нейната позиция.

