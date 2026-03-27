Пратиха Кубрат Пулев в девета глуха, след като загуби световната титла на WBA

Единственият българин на професионалния ринг в тежка категория - Кубрат Пулев, се срина в световната ранглиста, след като загуби регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата, който бе регулярен шампион и на практика се явяваше подгласник на супершампиона в дивизията Олександър Усик, отстъпи титлата на руснака Мурат Гасиев, след като бе нокаутиран в шестия рунд в мача на 12 декември в Дубай.

Кубрат Пулев вече е извън топ 10 на световната ранглиста на WBA

44-годишният Пулев допусна четъртата си загуба на професионалния ринг в 36 мача, като в първите рундове се боксираше добре, но миг невнимание в шестия рунд му коства всичко, а Гасиев се възползва да го повали на земята. Този удар тотално преобърна и перспективите пред Кобрата, който дори имаше надежди, че ще може да стигне до мач срещу супершампиона Олександър Усик. Поражението обаче го отказа от такъв сценарий, а това сочи и ранглистата, в която Кубрат вече не е в топ 10, видя Actualno.com.

Кобрата се срина в класацията след загубата от Мурат Гасиев

След като през декември името на Пулев се нареждаше точно под това на Усик в световната ранглиста на WBA, сега българинът се нарежда едва на 11-то място. Като супершампион и шампион, Усик и Гасиев стоят над всички, а след тях идват още десет боксьори, преди да дойде името на Кобрата. това са Моузес Итаума, Лениър Перо, Нелсон Хиса, Филип Хъргович, Арсланбек Махмудов, Дейниър Перо, Мартин Баколе, Гюрген Ховханисян, Кем Люнгквист и Джърмейн Франклин Джуниър.

На тази възраст за Кубрат Пулев изглежда невъзможно да си прокара път до трети мач за супертитла в тежка категория, особено след загубата от Гасиев, която го прати назад в ранглистата. Българинът има два мача зад гърба си на най-голямата сцена - срещу Владимир Кличко и срещу Антъни Джошуа, като и двата ги загуби. Освен от Гасиев, Пулев има загуба и от опитния британски боксьор Дерек Чисора в много оспорван сблъсък в Лондон, който бе решен от разделено съдийско гласуване.

