Скрито в бъчва: Откриха тялото от убийството, свързано с подземния свят и шефа на полицията в Белград

Сръбската полиция откри тялото на мъж, скрито в бъчва, след убийството му в ресторант. Престъплението е свързано с подземния свят и доведе до ареста на шефа на белградската полиция, съобщиха прокурорите, цитирани от БГНЕС. Сръбската полиция и армия издирваха Александър Несович Бая, който изчезна миналата седмица, след като шефът на белградската полиция Веселин Милич го поканил в ресторант, за да разрешат взаимни разногласия с други двама мъже.

Още: Арестуваха шефа на белградската полиция Веселин Милич

Срещата обаче завършила фатално, след като мъжът бил убит „по предателски начин“ от един от другите двама мъже, според прокурорите. Местните медии съобщават, че двамата са се скарали преди стрелбата. И убитият, и стрелецът са били известни фигури от белградския подземен свят, предаде АФП.

Милич и трима от полицейските му охранители са помогнали на извършителите след убийството, съобщиха по-рано прокурорите. Предполагаемото убийство е станало през нощта между 12 и 13 май.

Още: Полицейският началник в Белград се оказа замесен в престъпление: Примамил жертва в ресторант

Започнало е разследване срещу 10 души, включително Милич, за „убийство при утежняващи обстоятелства и други престъпления“. Висшата прокуратура в Белград съобщи, че „тяло, за което се смята, че е на издирвания А.Н., е било намерено в бъчва“, заровена в община Инджия, на около 40 километра от Белград. Тялото ще бъде изпратено за аутопсия и ДНК анализ, се посочва в изявление. Милич е бил уволнен от длъжност след ареста си на 15 май. След разпит той е задържан под стража за 30 дни.