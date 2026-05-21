Руски дрон за пореден път се взриви в жилищен блок в Украйна (ВИДЕО)

Броят на ранените след руската атака с далекобойни дронове "Шахед" по украинския град Днипро достигна 19 души, сред има и пострадали деца. Това съобщи ръководителят на военновременната областна администрация на Днепропетровск Олександър Ганжа. Той уточни в канала си в Телеграм, че сред ранените има 3 деца.

"Шестгодишно момче и деветмесечно момиче получават амбулаторно лечение след оказана медицинска помощ, докато 13-годишно момче е хоспитализирано. Седем възрастни също са хоспитализирани", каза Ганжа.

The moment a drone strikes a high-rise building in Dnipro. — WarTranslated (@wartranslated) May 21, 2026

Следобед руснаците атакуваха град Днипро - повредени са две многоетажни сгради. В една от тях е имало пожар, потушен е от служители на украинската спешна служба, уточняват от службата. Руски въздушни удари е имало на още три места в Днепропетровска област, като са ранени още двама души, включително един мъж в родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог.

