Войната в Украйна:

Руски дрон за пореден път се взриви в жилищен блок в Украйна (ВИДЕО)

21 май 2026, 23:14 часа 753 прочитания 1 коментар
Снимка: ДСНС України
Броят на ранените след руската атака с далекобойни дронове "Шахед" по украинския град Днипро достигна 19 души, сред има и пострадали деца. Това съобщи ръководителят на военновременната областна администрация на Днепропетровск Олександър Ганжа. Той уточни в канала си в Телеграм, че сред ранените има 3 деца.

"Шестгодишно момче и деветмесечно момиче получават амбулаторно лечение след оказана медицинска помощ, докато 13-годишно момче е хоспитализирано. Седем възрастни също са хоспитализирани", каза Ганжа.

Следобед руснаците атакуваха град Днипро - повредени са две многоетажни сгради. В една от тях е имало пожар, потушен е от служители на украинската спешна служба, уточняват от службата. Руски въздушни удари е имало на още три места в Днепропетровска област, като са ранени още двама души, включително един мъж в родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог.

Ивайло Ачев Редактор
