Марко Пелов - 5-ти в света по коло ориентиране

Младежкият национален състезател на България Марко Пелов завърши на престижното 5-о място на спринта в М20 на започналото днес Световно първенство по коло ориентиране в Полша, съобщават от Българската федерация по ориентиране.

Марко премина дистанцията за 25:28 мин. и остана изключително близо до медалите. Той финишира на само 8 секунди от бронзовото отличие и на 12 секунди от сребърния медал. Световен шампион стана Аугустин Леклер от Франция с време 24:28 мин.

"Районът ми допадна изключително много - множество малки пътеки и разклонения, което не позволяваше висока скорост. Грешките не отсъстваха, но мисля, че в такъв район всички са имали проблем с бързото навигиране", каза Марко след финала.

Петото място на Пелов означава, че той ще се качи на подиума за топ 6 в Полша - редом до най-добрите коло ориентировачи при младежите в света.

На шампионата в Полша участват още Станимир Беломъжев и Илдар Михнев при Мъже Елит, Косара Ботева, Грета Димитрова и Теодора Табакова при Жени Елит, Ростислав Костадинов при М20. Ръководители на отбора са Калин Пенчев и Александър Димитров.

