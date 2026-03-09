Илиана Раева: Очаквам нашите момичета да се представят силно на Световната купа в София

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева говори ексклузивно пред БГНЕС, след като получи дарителски чек от дългогодишния партньор на БФХГ - на стойност над 8000 евро.

Относно новия ансамбъл при девойките, тя сподели: „Всички тренират, подготовката върви много добре. Всички са мотивирани и амбицирани. В момента е периодът за творчество, обемен материал. Измислят се много интересни елементи, уеднаквява се техниката на уредите, разучават се и се усъвършенстват елементи с тяло, трудностите, рисковете, така че върви много сериозно подготовката при малките“, разкри Раева.

Надпреварата започва в края на март

По отношение на предстоящата Световна купа в София в края на този месец, президентът на федерацията по художествена гимнастика каза: „Очаквам едно много силно състезание. Радваме се, че след толкова време ще участват състезателки на Русия, Беларус вече имаха участие. Очаквам най-вече силно представяне от нашите момичета“, коментира тя относно участието на рускините и уточни за тяхната конкуренция в „Арена 8888“: „Не само рускините. Рускините не можем да кажем, че са ни конкуренция, защото от доста време не са участвали в състезанията. Всички състезателки, които до момента са участвали в призовата петица в индивидуалното, както и в ансамбъла, са наши конкуренти“.

Тя си пожела и възможно най-скоро напрежението в Близкия Изток в момента да приключи. „Да се молим да живеем в един мирен свят, защото това, което се случва, е много притеснително. Това касае всеки един човек, касае и нашата сфера – спортът. Дано всичко приключи по най-бързия начин и да няма войни. Всички да се молим да живеем в един по-спокоен свят, с повече доброта и любов, без война“, завърши президентът на Българската федерация по художествена гимнастика.

