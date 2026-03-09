Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кметът на Банско с емоционално послание за Малена Замфирова: Мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички!

09 март 2026, 15:35 часа 305 прочитания 1 коментар
Кметът на Банско с емоционално послание за Малена Замфирова: Мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички!

Кметът на Банско Стойчо Баненски излезе с емоционален пост във Фейсбук в подкрепа на родната сноубордистка Малена Замфирова. 16-годишната българка пострада тежко, след като беше ударена от скиор на 3 март в Шпиндлерув Млин, Чехия, където се готвеше за старт от Световната купа.

„Банско е с теб, скъпа Малена!“

Днес мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова. Ще бъде труден ден за...

Posted by Стойчо Баненски on Monday, March 9, 2026

„Днес мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова. Ще бъде труден ден за нея, но тя има силен характер, непреклонна воля и шампионски дух. Със силата на младостта, с лекарската вещина и с Божията помощ, нашето момиче ще преодолее изпитанието. Вярваме, че операцията ще премине по най-добрия начин и скоро отново ще я видим в любимата ѝ Пирин планина. Банско е с теб, скъпа Малена! Изпращаме ти нашата подкрепа и пожелания за успешна операция!“, написа Баненски в социалните мрежи.

Днес Малена е на операционната маса в Грац, Австрия, като интервенцията продължава вече над три часа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Малена вече диша без подаване на кислород

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Банско сноуборд Малена Замфирова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес