Кметът на Банско с емоционално послание за Малена Замфирова: Мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички!

Кметът на Банско Стойчо Баненски излезе с емоционален пост във Фейсбук в подкрепа на родната сноубордистка Малена Замфирова. 16-годишната българка пострада тежко, след като беше ударена от скиор на 3 март в Шпиндлерув Млин, Чехия, където се готвеше за старт от Световната купа.

„Банско е с теб, скъпа Малена!“

Днес мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова. Ще бъде труден ден за... Posted by Стойчо Баненски on Monday, March 9, 2026

„Днес мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова. Ще бъде труден ден за нея, но тя има силен характер, непреклонна воля и шампионски дух. Със силата на младостта, с лекарската вещина и с Божията помощ, нашето момиче ще преодолее изпитанието. Вярваме, че операцията ще премине по най-добрия начин и скоро отново ще я видим в любимата ѝ Пирин планина. Банско е с теб, скъпа Малена! Изпращаме ти нашата подкрепа и пожелания за успешна операция!“, написа Баненски в социалните мрежи.

Днес Малена е на операционната маса в Грац, Австрия, като интервенцията продължава вече над три часа.

ОЩЕ: Малена вече диша без подаване на кислород