Карлос Насар с коментар за състоянието на Федерацията по вдигане на тежести

08 март 2026, 16:45 часа 91 прочитания 0 коментара
Олимпийският шампион и спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар даде интервю пред "Арена спорт“ по БНТ от лагера на националния тим в Белмекен. Тежкоатлетът призна, че сътресенията около финансирането на спорта влияят негативно върху състезателите. Той коментира и ситуацията относно управлението на федерацията, като призова за по‑голяма прозрачност при разходването на средствата.

"Със сигурност това е една доста добра стъпка за вдигането на тежести, като имаме предвид ситуацията, в която се намираме. Но има още какво да се свърши и това, както каза господин Илиев, трябва да го направим ние – състезатели, треньори и всички във федерацията“, заяви Насар по повод подкрепата от страна на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев. 

 "Не ни влияе много добре, както се досещате, защото хвърляме огромен труд за нашите резултати, а в един момент може да не успеем да участваме на състезанията, за които се подготвяме. Още по‑лошото е, че ако клубовете останат без финансиране, няма да има развитие за спорта и много деца и таланти няма да получат шанс дори да започнат с вдигане на тежести“, каза той. 

"Искаме да оставим следи след нас, за да може България да се радва на още много успехи във вдигането на тежести, защото това е спорт с голяма история“, добави олимпийският шампион. "Най‑важното е да се отчетат парите, които са изхарчени от миналата година. Това не са нечии лични средства - това са пари от Министерството на спорта, които трябва да служат за развитието на нашия спорт“, завърши спортист №1 на България за 2025 година.

