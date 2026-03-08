Спорт:

Прекрасно! Злато за България от Световната купа по спортна гимнастика

08 март 2026, 18:25 часа 293 прочитания 0 коментара
Давид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка от 14.066 точки.

За Иванов това е първо златно отличие в кариерата от Световна купа при мъжете. Втори се нареди Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900, а трети е Джеси Муур (Австралия) с 13.866 точки. Съдия за България на турнира е Илия Янев.

 

 

Джем Юмеров
