"Големанов" за 50-и път в Народния театър

Една от най-обичаните съвременни интерпретации на класическата българска политическа сатира бележи впечатляващ юбилей. На 20 февруари спектакълът "Големанов" ще има своето 50-о представление на Голяма сцена в Народния театър. Постановката, режисирана от Стоян Радев по пиесата на Стефан Л. Костов, е едно от любимите заглавия в театралния афиш и продължава да привлича публиката със своя остър хумор, ярки актьорски превъплъщения и болезнено актуално звучене.

Фотограф: Гергана Дамянова

В центъра на спектакъла е Георги Мамалев в образа на Големанов. "Това е една много добра постановка с великолепен актьорски състав. Да играя Големанов е моя мечта още от ученическите години. Бих искал публиката да го заобича със смях", казва той.

Пиесата на Стефан Л. Костов, написана през 1927 г., е сред най-популярните произведения в българската драматургия. Вече почти век тя се появява отново и отново на сцената, като всеки път успява да прозвучи по нов начин. По думите на режисьора, зрителите сякаш знаят какво ще видят, но продължават да се връщат към нея, защото добрата комедия, особено когато е политическа сатира, говори за вечни теми. И смехът, както показва и този спектакъл, не е просто забавление, а начин да разпознаем себе си.

Още: Любо Нейков дебютира в Народния театър

Любопитна остава историята зад самото създаване на пиесата. Стефан Л. Костов разказва, че вдъхновението за образа на Големанов се ражда от съвсем конкретен повод – златна табакера, подарена от царя на народен представител преди Балканската война. Впечатлен от това как знакът на височайша благосклонност ражда амбиции за министерски пост, драматургът превръща случката в отправна точка за комедия. "Залових се здраво о царската табакера да изкарам една комедия", пише той.

Фотограф: Гергана Дамянова

От своята премиера през 2022 г. до днес "Големанов" среща публиката в Народния театър със света на човешките амбиции, политическите страсти и малките, но съдбоносни слабости, които правят властта толкова желана и едновременно с това толкова комична.

Още: Обявиха номинациите за наградите ИКАР за 2026 г. (ПЪЛЕН СПИСЪК)

В спектакъла на Стоян Радев участват и актьорите Ева Тепавичарова, Жаклин Даскалова, Ненчо Костов, Карла Рахал, Валери Йорданов/Христо Терзиев, Бойка Велкова, Павлин Петрунов, Стефан Къшев, Стоян Пепеланов, Албена Ставрева, Ева Данаилова и Стелиан Радев.

За ролята на Гинка Илиева актрисата Бойка Велкова получава номинация "Аскеер" 2022 в категория "Поддържаща женска роля". Юбилейното представление "Големанов" на 20 февруари ще бъде празник на смеха и живата връзка между класическата българска драматургия и съвременната сцена. Билети се продават онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/golemanov, както и на касите на Народния театър.