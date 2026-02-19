Учени: Луната продължава да се свива

Луната не е напълно „мъртва“ в геоложки смисъл - нов анализ на повърхността на Луната потвърди, че радиусът ѝ продължава постепенно да се свива. Изследователите са открили допълнителни структури, които показват продължаващо свиване и движение на нейната кора.

Радиусът на Луната се е свил с 50 метра през последните 200 милиона години. Сега учените са открили 1114 нови разлома, което показва продължаваща активност. Това съобщава изданието Iflscience.

Свиване на Луната - какво откриха учените

Учените вече знаеха, че Луната е загубила около 50 метра в радиус през последните 200 милиона години, тъй като вътрешността ѝ се охлажда и втвърдява. Нови данни показват, че този процес продължава: екип от учени е открил повече от хиляда неизвестни досега малки морски хребета в тъмните лунни равнини. Сега те са общо 2634.

НАСА мълчи: Какво е състоянието на евакуираните астронавти от МКС

Тези пукнатини и гънки в земната кора се образуват от компресията на лунната повърхност. Те са сходни по възраст с лобатните издатини, разломи, открити преди това във високите части. Хребетите и издатините често са свързани, което предполага общ произход. Средната възраст на новите структури е около 124 милиона години, докато издатините са малко по-млади, около 105 милиона години.

„Тези открития потвърждават, че Луната остава динамична и продължава да се свива“, каза съавторът на изследването Том Уотърс от Центъра за земни и планетарни изследвания. Водещият автор Коул Найпауър каза, че това е първият път, когато документираме мащабното разпространение на подобни разломи в лунните морета, което помага за изграждането на цялостна картина на съвременната тектоника на Луната.

Учени: Удар на гигантски астероид може да е деформирал Луната отвътре

Учените подчертават, че бъдещите мисии, по-специално „Артемида“, ще осигурят по-добро разбиране на вътрешната структура на Луната, нейната термична еволюция и природата на лунните земетресения. Очаква се „Артемида II“ да бъде изстреляна през следващите седмици - екипажът ще лети около Луната и ще може да получи нови данни за нейната повърхност.

Междувременно учените съобщиха, че бившата девета планета на Слънчевата система, Плутон, сега има статут на планета джудже. Нейната удължена орбита и ледената област Томбо привличат вниманието на астрономите.

Плутон е открит от астронома Клайд Томбо, след като Пърсивал Лоуел предполага съществуването на неизвестен масивен обект, който влияе на орбитите на Уран и Нептун. Въпреки малкия си размер, той все още е класифициран като планета през 30-те години на миналия век. Плутон е кръстен на бога на подземния свят, а най-известната му повърхностна характеристика, голямо ярко петно ​​с форма на сърце, сега е кръстено на Томбо.

Прочетете също: НАСА отмени мисията си до Луната