Военните самолети на САЩ на летище "Васил Левски": Официално обяснение

Самолетите на летище “Васил Левски” са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.Това се казва в съобщение на Министерството на отбраната по повод публикации в медиите. Както и Actualno.com писа по-рано, днес сутринта се появиха данни, че на летище "Васил Левски" в София са разположени няколко американски военни самолета. Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев "в момента на летището има 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".

Пътуват ли към Иран

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", пише във Facebook бившият министър.

А още вчера сутринта от Actualno.com ви съобщихме, че маршрутът на самолетите минава през българско въздушно пространство - по данни на OSINT-анализатори (работещи с отворени източници).

Снощи специализираната платформа De Re Militari, която следи изкъсо военни конфликти по целия свят и работи с данни от отворени източници, съобщи, че поне 30 въздушни танкера на американските ВВС са били във въздуха към онзи момент, което е рядко срещано явление. Вероятно те са част от мащабното разполагане на военни части в посока Иран.

Възелът се затяга

Американският президент Доналд Тръмп е свикал в вчера най-висши съветници на среща за кризата с Иран, потвърдиха двама американски служители пред информационна агенция Axios. Тръмп е бил информиран за ядрените преговори, проведени по-рано тази седмица в Женева, а групата е обсъдила следващите стъпки.

Според източниците на Axios САЩ са все по-близо до война, като вероятно американската военна операция ще бъде мащабна кампания, продължаваща няколко седмици, и ще прилича повече на пълномащабна война, отколкото на хирургичната интервенция във Венецуела миналия месец.

Иран вече даде да се разбере, че няма да отстъпи да спре напълно обогатяването на уран. Техеран отказа и да обсъжда намаляването на капацитета си от балистични ракети - нещо, за което Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху настояват.

Американски представители казват, че пристигането на самолетоносача "Джералд Форд" - най-големия в света - и неговата ударна група в Източното Средиземноморие през следващите дни ще бъде ключов фактор за времето на евентуална военна кампания срещу Иран.

Край иранските брегове вече е разгърнат самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" заедно със своята ударна група.

