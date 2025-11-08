Любопитно:

Най-добрият гребец на България прекрати кариерата си

08 ноември 2025, 21:12 часа 328 прочитания 0 коментара

Най-добрият български състезател по академично гребане Кристиан Василев обяви в социалните мрежи, че слага край на активната си състезателна кариера.

"Когато за пръв път седнах в лодка преди 17 години, изобщо не си представях, че този спорт ще се превърне в живота ми.

От 2010г. до днес носих екипа на националния отбор на България - с гордост, с болка, с упоритост и с мечти.

Имах честта да представям страната си на 2 Олимпийски игри, 13 световни и 13 европейски първенства - моменти, които ще останат завинаги в сърцето ми.Но истински безценни са всички хора, с които съдбата ме срещна по този път - треньори, съотборници, съперници, ПРИЯТЕЛИ. Благодаря ви!Всеки от вас остави следа!

Благодаря на семейството си - че беше до мен винаги: в най-трудните моменти, когато се губех, и в най-светлите, когато успявах!Не мога да повярвам, че този ден е дошъл - днес слагам край на активната си спортна кариера.Време е да открия какво друго може да ме вдъхнови по този начин!", написа Василев на профила си във Фейсбук.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Гребане Кристиан Василев информация 2025
