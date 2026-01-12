Лайфстайл:

Никола Цолов: Харесва ми да мотивирам деца! Няма търпение да дойде моментът за каране

12 януари 2026, 16:58 часа 270 прочитания 0 коментара
Никола Цолов: Харесва ми да мотивирам деца! Няма търпение да дойде моментът за каране

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, говори пред медиите при обявяването на „Отборът на шампионите“ на компанията Nexo. Инициативата е част от мащабна кампания, с която поставя началото на програма с образователни формати и публични събития с участието на водещи родни спортисти през 2026 година. Цолов заяви, че няма търпение да дойде моментът, в който да започне да кара през новия сезон.

Цолов преди сезона

"Почивката мина добре, бях щастлив да споделя малко време със семейството и близките ми приятели, защото ми беше нужно. От 3 януари обаче вече тренирам интензивно и се подготвям за новия сезон, за който се чувствам готов, по-зрял и нямам търпение да идва момента, в който караме", каза пилотът на "Кампос Рейсинг".

Никола Цолов

"Личният ми живот много намаля. В България е трудно да имаш лично пространство. Но много ми харесва да мотивирам малки деца, които искат да влязат в спортовете, особено в мотоспортовете. Когато ги карам да вярват, ми харесва. За мен това е огромна мотивация и да давам пример ме прави щастлив.", обясни той.

За първи път в България олимпийски, световни и европейски медалисти от различни спортове се събират в един отбор. В състава се включват Никола Цолов - българската звезда във Формула 2, Александър Николов - един от най-добрите волейболисти в света, олимпийските шампиони Карлос Насар (вдигане на тежести) и Ивет Горанова (карате), шампионите по спортно катерене Николай Русев и Александра Тоткова, както и световната шампионка по кикбокс Дарина Цветкова.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Насар каза кога би напуснал България и отсече: Мога да вдигна тежести, за които конкурентите ми дори не си помислят

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Формула 2 Никола Цолов
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес