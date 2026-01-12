Никола Цолов: Харесва ми да мотивирам деца! Няма търпение да дойде моментът за каране

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, говори пред медиите при обявяването на „Отборът на шампионите“ на компанията Nexo. Инициативата е част от мащабна кампания, с която поставя началото на програма с образователни формати и публични събития с участието на водещи родни спортисти през 2026 година. Цолов заяви, че няма търпение да дойде моментът, в който да започне да кара през новия сезон.

Цолов преди сезона

"Почивката мина добре, бях щастлив да споделя малко време със семейството и близките ми приятели, защото ми беше нужно. От 3 януари обаче вече тренирам интензивно и се подготвям за новия сезон, за който се чувствам готов, по-зрял и нямам търпение да идва момента, в който караме", каза пилотът на "Кампос Рейсинг".

"Личният ми живот много намаля. В България е трудно да имаш лично пространство. Но много ми харесва да мотивирам малки деца, които искат да влязат в спортовете, особено в мотоспортовете. Когато ги карам да вярват, ми харесва. За мен това е огромна мотивация и да давам пример ме прави щастлив.", обясни той.

За първи път в България олимпийски, световни и европейски медалисти от различни спортове се събират в един отбор. В състава се включват Никола Цолов - българската звезда във Формула 2, Александър Николов - един от най-добрите волейболисти в света, олимпийските шампиони Карлос Насар (вдигане на тежести) и Ивет Горанова (карате), шампионите по спортно катерене Николай Русев и Александра Тоткова, както и световната шампионка по кикбокс Дарина Цветкова.

