Насар каза кога би напуснал България и отсече: Мога да вдигна тежести, за които конкурентите ми дори не си помислят

Спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар говори пред представители на медиите и коментира актуалните теми около своята кариера и родното вдигане на тежести. Тежкоатлетът разясни, че би напуснал страната ни само ако няма необходимите условия за подготовка и печелене на медали. Целта пред него е да вдигне килограми, за които съперниците му дори не могат да си помислят.

“Чувстваме, че има лека нестабилност в нашата федерация. Постоянно има проблеми и в работата ни като състезатели, което ме касае лично. Не се чувствам притиснат, но понякога не мога да си провеждам спокойно тренировките, а това е важно за моите успехи. Иначе няма срок за офертите към мен. В този смисъл се чувствам притиснат, защото тези оферти валят постоянно. Аз се виждам с определени хора и няма как да им отговоря. Но докато правя това, с което се занимавам в момента, офертите няма как да свършат", заяви Насар.

"Имам предложения от няколко страни, различни са условията в определени моменти, ала нямам поставен краен срок да взема решение. Всичко това обаче ме разколебава в дадени моменти, когато нямам подкрепата на моята федерация, но обичта ми към Родината, към народа винаги са ме държали тук и са ми давали сили да се боря да остана. Минал съм през доста неща, за да се състезавам за родината си. Срещнах много хора, които ми помогнаха. Моето желание е да остана в България и не искам то да подлежи на съмнение“, категоричен е той.

"Искам подготовките ми да протичат нормално, да имам успехи, които правя, и да имам правото да се състезавам за страната си, за да вдигам българското знаме, да е на първото място, на стълбичката, както съм правил на повечето състезания. Както възнамерявам и тази година да направя - има европейско и световно първенство, в Бундеслигата ще участвам", обясни щангистът.

"Какво трябва да случи, за да се махна от България? Не знам точно. Може би да нямам условия за подготовка и да нямам условия да печеля медали. Вярвам, че имам бъдещето пред себе си и ще направя неща, които не са правени никога във вдигането на тежести, да променя играта в моята категория. Мога да вдигна такива тежести, които моите конкуренти не могат да си помислят. Нещо, ако ми пречи, смятам да променя нещата", завърши спортист №1 на България за 2025 година.

