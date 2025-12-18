Олимпийски медалист на България е дал положителна допинг проба

Бронзовият медалист от Олимпийските игри 2024 Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщи Международната агенция за тестване (ИТА). Организацията, която ръководи независимата антидопингова програма за Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), е заловила щангиста със забранен метаболит на анаболния стероид местеролон. Пробата е взета по време на извънсъстезателна проверка на 15 октомври 2025 година. Треньорът на родния състезател Пламен Братойчев направи първи коментар по случая пред в. "Сега".

Божидар Андреев с положителна допинг проба

По неговите думи Андреев е бил проверен два пъти в дома си в село Тополчане - на 15 октомври и две седмици по-късно. Само първата от двете проби е била положителна. Щангистът е написал писмено обяснение до ITA за причините местеролонът да е в организма му.

"Той искаше да се завърне в тренировъчната зала и по правилник шест месеца предварително подава заявка за местонахождение при евентуално взимане на проба. Затова и е подлежал на тестване. Не са идвали в залата в Сливен да го проверяват, директно са отишли в дома му в Тополчане", разказа още Братойчев пред в. "Сега".

Местеролонът е известен със своите силни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики. Спортистът е уведомен за случая и има право да изиска анализ на Б-пробата. Ако такъв бъде поискан и той потвърди резултата от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила.

Ако не бъде поискан анализ на Б-пробата, случаят също ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Щангистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата, след което ще бъде оповестено окончателното му наказание. В съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF на Андреев е наложено временно спиране на състезателните права. Той има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото премахване.

