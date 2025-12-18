Никола Цолов: Паснах си с отбора, чувствам се много уверен за догодина

Българският пилот Никола Цолов говори пред медиите, след като наскоро направи прехода от Формула 3 към Формула 2. Както е известно, той дори участва в две състезания в новия клас и се качи на подиума по време на спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби. Българският лъв сподели, че вече е успял да се напасне към отбора. Тимът му отново е „Кампос Рейсинг“, но във Формула 2 родният пилот ще работи с различни механици, инженери и т.н.

Никола Цолов заяви, че добрата работа на екипа по време на последните две състезания от сезона във Формула 2, както и тестовете, които направи отбора наскоро, му дават увереност за новия сезон. Той допълни, че е опознал колата за догодина, а това със сигурност ще му помогне за по-добро представяне.

„Мисля, че успяхме да опознаем колата“

„Благодаря, че сте тук. Това бяха много два позитивни уикенда, защото успях да науча много. Не толкова резултатите са важни, а подготовката. Научих супер много за процедурите, паснах си с отбора. Въпреки че пак са „Кампос“, това са различни хора, различни механици. Мисля, че добре се слях с обстановката и за догодина се чувствам много уверен“.

„Със сигурност като погледна цялата картина, резултатите от състезанията изглеждат много добре. Като един състезател, винаги съм недоволен, когато не си спечелил. Щеше обаче да бъде много нереалистично, ако бях ги спечелил. Докато не го постигна, няма пълно щастие. Тестовете бяха, за да опознаем колата. Мисля, че успяхме да го направим. Пробвахме много различни неща. Все пак научихме доста важни неща за колата, които можем да ползваме за догодина“, обясни Никола Цолов.

