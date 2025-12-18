Лондонско дерби и милиардерски сблъсък ще оформят 1/2-финалите на Карабао Къп

През последните дни се изиграха три от 1/4-финалните сблъсъци за Карабо Къп. Отборите, които се класираха за 1/2-финалите са Нюкасъл, Челси и Манчестър Сити. Последната среща ще се проведе на 23 декември, вторник. Тя е между отборите на Арсенал и Кристъл Палас. Въпреки че не са ясни всички полуфиналисти, жребият вече е изтеглен и определи двойките, които ще излъчат финалистите.

Нюкасъл се изправя срещу Ман Сити, Челси ще чака, за да разбере името на съперника си

Актуалният носител на купата Нюкасъл ще се изправи срещу Манчестър Сити, а Челси ще изчака до вторник, за да разбере името на съперника си. Така двата най-богати клуба в Англия ще премерят сили в единия 1/2-финал. Докато в другия със сигурност ще наблюдаваме лондонско дерби, независимо от победителя от последната 1/4-финална двойка. За да стигне до тук Нюкасъл победи Фулъм, Тотнъм и Брадфорд Сити.

От полуфиналистите само Нюкасъл не е в топ 5 на Висшата лига

Пътят на Манчестър Сити мина през Брентфорд, Суонзи и Хъдърсфийлд. За класиране на 1/2-финала Челси надви Кардиф Сити, Уулвърхямптън и Линкълн Сити. Преди двубоя с Кръстъл Палас Арсенал победи Брайтън и Порт Вейл, а „орлите“ се наложиха над Ливърпул и Милоу. Към този момент, от тези 5 отбора, във Висшата лига само Нюкасъл не се бори за място, което осигурява участие в европейските клубни турнири. „Свраките“ са на 12-то място с 22 точки след изиграването на първите 16 мача. Арсенал е първи с 36 пункта, Ман Сити е на второ място с 34, Челси е четвърти с 28, а Кристъл Палас пети с 26.

