Лайфстайл:

3 жалби отново дадоха тема за размишление на Карлос Насар за неговото бъдеще

17 декември 2025, 11:37 часа 363 прочитания 0 коментара
3 жалби отново дадоха тема за размишление на Карлос Насар за неговото бъдеще

Феноменът на българските щанги Карлос Насар очевидно отново ще размишлява за бъдещето си, след като бяха входирани три жалби срещу решения на Общото събрание във федерацията по вдигане на тежести. В понеделник фаворитът на Насар - Асен Златев, бе избран за нов председател на федерацията: за сметка на Стефан Ботев, а Карлос каза, че ако има обжалвания на решението, ще размишлява отново за бъдещето си.

Обжалват решенията на Общото събрание в щангите

Олимпийският, световен и европейски шампион Насар заяви още, че ако се стигне до жалби, "значи имаме разминавания като идеологии". Точно това и стана: три клуба са входирали искове - "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Припомняме, че Златев бе избран с подкрепата на 20 клуба, а други 11 подкрепиха Стефан Ботев. Златев призова да няма жалби, но изглежда, че клубовете не са се вслушали в думите му.

Още: Новият президент на БФВТ благодари на Делян Пеевски, но заяви, че федерацията трябва да намери и други спонсори, ако депутатът спре да помага

Карлос Насар

Процедурните хватки може да се проточат с години

Така щангите отново ще влязат в процедурни хватки, които могат да се проточат и с години. До произнасянето на съда Стефан Ботев ще остане действащ президент, а новоизбраният ръководител на практика няма да може да взима никакви решения самостоятелно. Подобни съдебни битки усложниха ситуацията и в Българския олимпийски комитет, където Весела Лечева все още не може да вземе напълно властта от Стефка Костадинова.

Радост за Карлос Насар: Стефан Ботев е аут от федерацията по вдигане на тежести, близък до звездата е новият президент!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар Стефан Ботев Асен Златев
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес