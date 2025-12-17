3 жалби отново дадоха тема за размишление на Карлос Насар за неговото бъдеще

Феноменът на българските щанги Карлос Насар очевидно отново ще размишлява за бъдещето си, след като бяха входирани три жалби срещу решения на Общото събрание във федерацията по вдигане на тежести. В понеделник фаворитът на Насар - Асен Златев, бе избран за нов председател на федерацията: за сметка на Стефан Ботев, а Карлос каза, че ако има обжалвания на решението, ще размишлява отново за бъдещето си.

Обжалват решенията на Общото събрание в щангите

Олимпийският, световен и европейски шампион Насар заяви още, че ако се стигне до жалби, "значи имаме разминавания като идеологии". Точно това и стана: три клуба са входирали искове - "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Припомняме, че Златев бе избран с подкрепата на 20 клуба, а други 11 подкрепиха Стефан Ботев. Златев призова да няма жалби, но изглежда, че клубовете не са се вслушали в думите му.

Процедурните хватки може да се проточат с години

Така щангите отново ще влязат в процедурни хватки, които могат да се проточат и с години. До произнасянето на съда Стефан Ботев ще остане действащ президент, а новоизбраният ръководител на практика няма да може да взима никакви решения самостоятелно. Подобни съдебни битки усложниха ситуацията и в Българския олимпийски комитет, където Весела Лечева все още не може да вземе напълно властта от Стефка Костадинова.

