16 декември 2025, 12:53 часа 339 прочитания 0 коментара
"Много интриги и глупости. Ще се радвам на другата олимпиада да имаме българи, а не руснаци"

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева направи изявление по време на церемонията по връчването на годишните награди на централата. За номер 1 при мъжете и жените бяха избрани Магомед Рамазанов и Юлияна Янева. Макар и да е с руски корени, Рамазанов трябваше да чуе от ръководителя на федерацията, че се надява на Олимпийските игри в Лос Анджелис "да имаме българи, а не руснаци".

Златева пое ръководството на федерацията в началото на годината, като взе кардинални решения, които доведоха до разцепване на националния отбор. Двама от най-добрите борци на страната - олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, не бяха допуснати до това да се състезават на Световното първенство. Всъщност Милов бе основен претендент да е в топ 3 на най-добрите борци за 2025 г. след евротитлата си, но нито той, нито Новиков попаднаха в класацията.

"Беше дълга година с много интриги и много глупости, но най-важни са резултатите. Важен е българският дух, важно е, че българските деца показаха талант, воля и желание за развитие. Ще се радваме на другата олимпиада да имаме българи, а не руснаци или хора, които са дошли да представляват нашата държава. Пожелавам всички да са здрави и да работим съвместно, за да може борбата ни да има резултати. Пожелавам ви да сте живи и здрави и още дълги години в спорта", заяви Станка Златева.

На церемонията направи впечатление, че Янева получи 75 000 лв. от неназован спонсор на федерацията.

