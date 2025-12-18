Мирише ли на сняг? Времето утре - 19 декември 2025 г.

На 19 декември 2025 г., петък вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Само на отделни места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури между 9° и 14°. Минимални – между минус 1° и 4°. В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде предимно облачно, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи

Ще има и валежи от дъжд, отначало слаби и на отделни места в Южна и Източна България, към средата на следващата седмица – на повече места в страната. В планините ще вали сняг, повече като количество в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури най-често ще са между 0° и 5°, малко по-ниски в югозападните райони в неделя сутринта, когато там ще има разкъсвания на облачността.

Източник: Meteo.bg