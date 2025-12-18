Весела Лечева се поклони пред великия Боян Радев: Той бе пример за поколения състезатели и треньори!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изказа своите съболезнования на семейството и близките на великия Боян Радев. Легендарният борец почина на 83-годишна възраст. Лечева използва социалните мрежи, за да отдаде почит пред именития състезател, който е двукратен олимпийски шампион, световен шампион от Толедо 1966-та, член на Залата на славата на световната борба, спортист на България за 1964-та, 1967-ма и 1968-ма, както и носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“ I степен.

ОЩЕ: Скръбна вест: Почина велик двукратен олимпийски шампион на България по борба!

Весела Лечева излезе с емоционален пост след кончината на Боян Радев

Весела Лечева сподели, че Боян Радев е един от най-великите спортисти в олимпийската история на България и пример за поколения състезатели и треньори. По думите ѝ неговият принос за развитието на спорта у нас надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Отиде си легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история,... Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Wednesday, December 17, 2025

"Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история"

„Отиде си легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори. Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“. Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи. Поклон пред светлата му памет“, написа председателят на Българския олимпийски комитет.

ОЩЕ: Двукратният олимпийски шампион на България, който се превърна в дарител №1 на НИМ