От село Клисура до Олимпиадата в Милано/Кортина – младата звезда на българското ски бягане

Младата звезда на българското ски бягане Марио Матиканов ще дебютира на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина тази година. След историческия му бронзов медал от Световните студентски игри в Торино през миналата година, Матиканов ще премери сили с най-големите имена в световното ски бягане на тазгодишната зимна олимпиада, и то пак в Италия.

Марио Матиканов се изправя срещу най-добрите на Олимпиадата в Милано/Кортина

Марио е роден през 2004 г. в самоковското село Клисура. Пътят към ски бягането пред него открива брат му Красимир Матиканов, който е бивш състезател и настоящ треньор по ски бягане. Именно той се грижи за усъвършенстването на техниката и бързината с писалките на малкия си брат. Успехите от упоритата работа на двамата братя не закъсняват. Марио става част от националния отбор на България и постепенно започва да доминира по ски пистите в страната. През 2024 г. той печели всички 4 дисциплини при мъжете от Държавното първенство по ски бягане в Белмекен.

Световната студентска титла

Най-големия успех в кариерата му идва през януари 2025 г., когато Матиканов печели бронзов медал в ски бягането на 10 км свободен стил на Световните студентски игри в Торино с екипа на НСА „Васил Левски”, побеждавайки 99 състезатели от 52 страни. Това е вторият ни ски бегач, който печели медал за страната ни след първия ни зимен олимпийски медалист Иван Лебанов, който пък има две световни студентски титли от 1978 и 1981 г.

"Участието на Олимпийските игри за мен е една сбъдната мечта. Най-добър резултат на Олимпийските игри очаквам на 10-те километра свободен стил", споделя Марио пред БНТ. Пред Матиканов стоят още много върхове за покоряване, а първият, който предстои да се опита да изкачи, е този на Милано/Кортина.

Автор: Кристин Попова

