От селска работа на полето до олимпийския връх: Скромното момче от Устина, което докосна златото, но му го отнеха след 24 часа

Борбата е спорт с изключителни традиции в историята на България. Именно борците са и спортистите, които са завоювали най-много олимпийски медали за страната ни. Подемът започва още с първите ни участия на олимпиади, когато България се превръща в световна сила в борбата. А сред първите ни достойни борци е и Неждет Залев - едно скромно момче от село Устина край Пловдив, което буквално извървя пътя от селската работа на полето до олимпийския връх. А на върха се задържа 24 часа - преди да му отнемат олимпийското злато...

Неждет Залев - самородният талант, който спечели олимпийско сребро в Рим

Неждет Залев е български състезател по борба в свободен стил от турски произход. Той е роден на 16 юли 1937 година в село Устина, Пловдив. Неждет се препитава със селски труд и работи на полето, като дори не си и мечтае, че може да се състезава на олимпийски игри. Момчето от Устина просто се наслаждава на народните борби, както впрочем се случва и с много от останалите ни борци в онези години. Всичко се прави за забавление, докато не стане ясно, че са се превърнали в борци на световно ниво.

Залев не иска да участва на Олимпийските игри

Неждет Залев се оказва самороден талант. Той притежава невероятна гъвкавост, която е забелязана от треньора Райко Петров, който го кани в отбора си. И не отнема много време, преди Неждет да започне да печели титли и медали. Той става няколко пъти шампион на България, и то с лекота, а на първото си голямо първенство - Световната купа в София, дебютира с бронз. И въпреки че започва да показва огромния си потенциал, Неждет не може да си представи, че е състезател за олимпийски игри.

Залев е пожелан в националния отбор по борба за Олимпийските игри в Рим през 1960 година, но той не иска и да чува за тях - предпочита да си остане в Устина и да работи на полето. Неговият треньор обаче успява да го убеди да се пробва на най-голямата сцена. Залев буквално е взет с автомобил от полето и е закаран до олимпийския форум в италианската столица, където да се състезава в категория до 57 кг свободен стил. А това, което прави Неждет в Рим, се помни и до днес.

Неждет е обявен за олимпийски шампион, но контестация от САЩ му отнема титлата

Пристигайки на Олимпийските игри в Рим, селското момче е удивен от атмосферата и ентусиазираната публика, както и от усилената подготовка на неговата конкуренция. Неждет остава стъписан от всичко това и смята, че няма никакви шансове да се представи достойно. Залев дори отказва на треньора си да направи загрявка преди първата си схватка, защото смята, че е обречен на загуба. Само че още в първата среща съперникът на Неждет влиза в краката му, за да попадне в коронния му капан - черек. Българинът мята противника си и печели.

Следват още две победи, които отвеждат Залев до олимпийския финал. Там момчето от Устина се изправя срещу американеца Джон Терънс Маккен. След равностойна битка срещата завършва наравно, а според тогавашните правила, победител е този, който има по-ниско лично тегло. Залев се оказва по-лек и печели олимпийското злато. Само че американците подават контестация, а 24 часа по-късно арбитрите променят решението си и присъждат златото на Маккен, докато за Неждет остава сребърния медал.

След олимпийския медал: Неждет се завръща на полето

Макар и да остава горчилка от отнетото злато, Неждет е посрещнат като герой в родното си село. Само че работата на полето не може да чака: и той се завръща там, но с по-лека задача - да брои щайгите. "Ей, трябваше да стана олимпийски медалист, за да ми дадат по-лека работа на полето", казва по-късно олимпийският медалист. След Възродителния процес през 1985 г. се преселва и живее в Турция. По-късно работи и като треньор, умира на 74-годишна възраст - на 19 май 2011 г. В негова памет в родното му село се провежда и турнир за деца.

Неждет Залев е един от многобройните примери за скромно момче, тръгнало от народните борби по селата, за да стигне до олимпийския връх. Макар и да остава без злато, защото е по-лек - съдба, сполетяла и Крали Бимбалов в Рим 1960, Неждет се превръща в национален герой заради начина, по който стига до олимпийското сребро - без особени финансови възможности и без професионалната подготовка на конкурентите му, но с голям характер, изграден в тежката работа на полето, и с голяма любов към борбата.

Автор: Стефан Йорданов

