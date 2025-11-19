Пепелянката от България ще се бие за европейска титла

Българският боксьор Йосиф Панов ще се бие за европейската титла EBU Silver в полусредна категория. На 21 ноември (петък) в Мадрид. Пепелянката ще се изправи срещу испанеца Аарон Алхамбра и при победа ще може да претендира за титлата на Европейския боксов съвет. Преди двубоя българинът е в серия от 24 поредни победи. Той е бивш световен шампион на базираната в Германия Универсална боксова организация (UBO).

По време на подготовката си Панов проведе спаринги с класни състезатели от топ 50 на световната ранглиста и тренираше в Италия, Испания, Латвия, Чехия и Турция. Сред тях са:

• Pietro Rossetti (19–4) – Италия, двукратен шампион на EBU EU (EU Silver) и съперник, който вече е побеждавал Алахамбра.

• Eimantas Stanionis (16–1) – Латвия, №13 в света, бивш световен шампион на WBA.

• Anas Messaoudi (17–0) – Испания, №53 в света.

• Lukas Dekys (16–0) – Чехия, №33 в света, непобеден боец с впечатляваща серия.

• Volkan Gokcek (17–0) – Турция, №60 в света, със стил, много близък до този на Алахамбра.

В България Панов проведе допълнителни спаринги с някои от най-добрите местни състезатели: Благовест Неделчев, Олексий Ширяев, Кирил Русинов, Лазар Димитров, Алекси Гечев и други.

