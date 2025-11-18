Спорт:

Усик сдаде една от световните си титли, новият шампион бе спряган за съперник на Кобрата

18 ноември 2025, 11:25 часа 219 прочитания 0 коментара

Олександър Усик оваканти пояса на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория. Фабио Уордли беше неговият следващ опонент, след като грабна временната титла на WBO след изненадващ нокаут срещу Джоузеф Паркър миналия месец и сега е обявен за нов шампион на Организацията.

Усик беше уведомен от WBO през септември, че трябва да се изправи срещу победителя от Паркър - Уордли, но вторият период на украинеца като абсолютен световен шампион в тежка категория официално приключи.

Фабио Уордли бе обявен за новия шампион на WBO 

„Световната боксова организация обяви днес, че е получила официална информация от лагера на Олександър Усик относно бъдещето на титлата на WBO в тежка категория. След внимателно обмисляне, Усик е решил да оваканти пояса. Приемаме и уважаваме неговото решение. Това не е сбогуване, а, както се изрази тимът му - уважителна пауза. Вратите на WBO винаги ще останат отворени за Олександър Усик и неговия щаб“, се казва в изявление на WBO.

Непобеденият на ринга Уордли се превръща в поредния британец, стигнал до световна титла в тежка категория, след Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Роденият в Ипсуич боксьор е вече с баланс 20-0-1 (19 с нокаут), като единственото му равенство е с Фрейзър Кларк през март миналата година.

Усик беше казал, че контузия е причина да не се съгласи на задължителна защита на пояса на WBO срещу Паркър и 38-годишният украинец все още не е потвърдил какво му предстои в бокса, след като спря Дюбоа през лятото, за да си върне колана на Международната боксова федерация (IBF).

ОЩЕ: Денят, в който Тервел Пулев излезе на ринга срещу Олександър Усик (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Кубрат Пулев WBO Олександър Усик бокс Фабио Уордли
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес