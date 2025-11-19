Спорт:

Весела Лечева се срещна с посланика на Италия, обсъдиха съвместни инициативи преди Зимните олимпийски игри

19 ноември 2025, 15:32 часа 287 прочитания 0 коментара
Весела Лечева се срещна с посланика на Италия, обсъдиха съвместни инициативи преди Зимните олимпийски игри

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на посланика на Италия Марчело Апичела в посолството в София. Двамата обсъдиха съвместни инициативи преди предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, които се откриват на 6-и февруари на стадион „Сан Сиро“. Италия е за четвърти път домакин на най-големия спортен форум след Кортина 1956, Рим 1960 и Торино 2006.

„България и Италия имат традиционно добри връзки в спорта“

„Италия се е доказала като отличен организатор не само на Олимпийски игри, но и на редица други големи състезания. Нямам съмнение, че ще покажете най-доброто от страната си и ще бъдете гостоприемни към всички спортисти. Италия преживя тежко Ковид-пандемията и е символично, че това са първите Зимни игри, които ще са отново с публика и пред пълни трибуни, която е най-важното за такъв спортен форум“, отбеляза Весела Лечева.

Марчело Апичела гарантира, че страната му е готова да приеме най-добрите спортисти в света, в това число и спечелилите квоти български състезатели в зимните спортове. Италианският посланик отбеляза, че е горд, че негов сънародник е извел българския национален тим до сребърните медали на Световното първенство по волейбол, както и че България ще е домакин на популярното колоездачно състезание Джиро д'Италия догодина.

Зимни олимпийски игри Милано-Кортина

„България и Италия имат традиционно добри връзки в спорта. Много наши елитни състезатели играят във вашите клубове и имат чудесна кариера и възможности за развитие. Не само спортистите, но и всички останали граждани изпитват респект към страната ви заради футбола, волейбола, баскетбола, ските, всички дисциплини, които развивате, както и заради вашата история, култура, туризъм, кулинария“, добави Лечева.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Олимпийските игри в Милано - Кортина са пример за глобално световно състезание, в което екологията ще е водещ приоритет. Организаторите използват в значителна степен съществуващите съоръжения и инфраструктура, за да намалят разходите и въздействието върху околната среда, като 85% от съоръженията вече съществуват, отчетоха Лечева и Апичела в своя разговор.

За първи път ще бъдат запалени и два огъня едновременно - в Милано, и Кортина, като се очаква основната българска група да е на откриването в Кортина. Курортът е най-близо до Антерселва, където ще бъдат настанени българските биатлонисти.

ОЩЕ: Победа №2 за Весела Лечева: Софийски градски съд се произнесе по второ дело за БОК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Италия Весела Лечева Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес