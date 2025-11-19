В Момчилград откриха Къща-музей на Наим Сюлейманоглу (ВИДЕО)

С подкрепата на Министерството на културата и туризма на Република Турция, Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA) и Община Момчилград бе реализирана Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу, която ще съхранява спомена за легендарния спортист за бъдещите поколения.

Джобният Херкулес остави траен отпечатък в световната история на щангите

Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу, обновена в рамките на проекта, осъществен в сътрудничество между Министерството на културата и туризма, TİKA и Община Момчилград, бе официално открита с тържествена церемония.

Проектът, който има голямо значение както за нашите сънародници в Турция, така и в България, цели да предаде живота и успехите на Наим Сюлейманоглу – оставил траен отпечатък в световната история на вдигането на тежести – на бъдещите поколения.

На откриването присъстваха министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, министърът на младежта и спорта Осман Аşkın Бак, посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уяник, министърът на младежта и спорта на България Иван Пешев, президентът на TİKA Абдулах Ерен, председателят на Дирекцията по вероизповеданията Сафӣ Арпагуш, председателят на Дирекция „Турци в чужбина и родствени общности“ Абдулхади Турус, заместник-председателят на Партията на справедливостта и развитието Зафер Съракая, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, кметът на Момчилград Илкнур Казъм, братът на Наим – Мухаррем Сюлейманоглу, музикантът Eypio и множество гости.

За къщата-музей

В двуетажната къща, разположена в центъра на Момчилград и обитавана от Наим Сюлейманоглу между 1980 и 1984 г., през септември 2023 г. започна цялостен процес на реставрация и обновяване с подкрепата на TİKA. След завършването на експозиционното оформление сградата придоби облика на музей, разказващ пътя на спортиста от детството до олимпийските триумфи.

На приземния етаж са създадени възстановки на селска и градска къща, отразяващи бита на времето. Скулптури, изобразяващи Наим и неговото семейство, създават силна и емоционална атмосфера за посетителите.

В двора има указателни табели към важни места по света, носещи името на Наим Сюлейманоглу – своеобразна карта на паметта, която позволява на посетителите да видят глобалното влияние на легендарния спортист.

