Перник отбелязва 100-годишен юбилей с домакинство на Държавен турнир по шахмат

Перник ще бъде домакин на Държавен турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 години! Надпреварата ще се проведе от 21 до 26 октомври, като събитието отбелязва 100-годишната история на шахмата в Перник. Дом на шахматния турнир ще бъде Дворецът на културата в Перник. Откриването е на 21 октомври от 15:00 часа, като в града ще се съберат най-добрите юноши и девойки на България в шахмата.

Организатор на турнира е лицензираната шахматна федерация БФШ 2022 с председател Васил Антонов и пълномощник Симеон Винчев, съвместно с ШК Кракра Пернишки с председател Георги Чернев. Турнирът ще бъде открит от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която ще направи първия ход. В откриването ще вземат участие Станислав Владимиров, кмет на Перник, както и депутати, спонсори на клуба и др. Главен съдия на турнира е Ивайло Стоянов, а помощник съдия - Владимир Павлов.

Трябва да се припомни, че през 2021-ва в Перник се проведе друг много голям шахматен турнир с участието на над 120 шахматисти, като в това число влизаха и известни шахматисти като Кирил Георгиев, Евгени Ерменков, Нургюл Салимова и други.

България се гордее с големи таланти в шахмата, които тепърва навлизат при мъжете и жените. Такъв пример е 15-годишната Анджелика Ненова, която направи фурор на Европейското първенство за жени. А такива държавни турнири за юноши и девойки като този в Перник дават възможност на състезателите да продължат развитието си и да се конкурират с най-добрите в страната.