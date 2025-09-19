Войната в Украйна:

Прекрасно! Българин е европейски шампион по кикбокс

19 септември 2025, 17:42 часа 387 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Българин е европейски шампион по кикбокс

Иван Велев спечели титла по кикбокс в стил киклайт на Европейското първенство за юноши в Лидо ди Йезоло (Италия).

Това е поредно отличие за младия боец от Панагюрище на престижно състезания през този сезон, след като през май на шампионата на Стария континент в Талин по таекуондо ITF той взе пълен комплект медали. В естонската столица Велев се окичи с бронз в категория до 60 килограма при юношите младша възраст на спаринг индивидуално, а с тима на България взе златото на спаринг отборно и среброто в отборната надпревара по специална техника.

ОЩЕ: Престижно: България ще бъде домакин на Световното първенство по кикбокс 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
кикбокс информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес