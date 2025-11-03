Войната в Украйна:

Прекрасно! Титла и още два медала за българска грация на престижен турнир по художествена гимнастика

03 ноември 2025, 11:12 часа 226 прочитания 0 коментара
Националката Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турни по художествена гимнастика "Stars of Aphrodite" в Лимасол (Кипър).

Възпитаничката на Кристина Ташева е втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч. Победителка стана София Диана Христофи (Кипър), а третото място заслужи Екатерина Шарова (Кипър).

Още две български гимнастички участваха в надпреварата. При родените 2014 година Мила Христова е първа в многобоя, първа на без уред и първа на обръч, а Сияна Цанкова е втора в многобоя, втора на без уред и първа на обръч.

