Поредна треньорска смяна в националния отбор по художествена гимнастика на България

Управителният съвет на Българска федерация художествена гимнастика назначи на позицията старши треньор на ансамбъла за девойки Жанина Иванова, а за помощник-треньор Елизабет Паисиева, за периода 2026 - 2027 година, обявиха от централата. С богата кариера както като състезателка, така и като треньор, Жанина Иванова е сред имената, които вдъхновяват следващото поколение в българската художествена гимнастика. Бивша състезателка на клуб Левски, тя се е подготвяла под ръководството на легендарната Нешка Робева, с треньори Валентина Симеонова, Бранимира Маркова и Юлия Байчева. Петкратна държавна шампионка с ансамблите на Левски при девойки и жени, тя още тогава доказва своя дух на лидер и отдаденост към спорта.

Жанина Иванова поема ансамъл девойки

В периода 2022 - 2025 година като помощник-треньор на националния ансамбъл за девойки Иванова изведе отбора до върхови постижения - двукратни абсолютни световни шампиони (2023 и 2025) и европейски шампиони през 2023-а. В последните години Жанина Иванова споделя своя опит и с националния отбор на Япония, утвърждавайки се като специалист с международно признание и стил, който съчетава дисциплина, емоция и съвършенство.

ОЩЕ: Треньорска рокада в националния отбор по художествена гимнастика

Елизабет Паисиева е бивш национален състезател по художествена гимнастика и дългогодишен треньор с международен опит. Кариерата ѝ в националния отбор започва едва на 14 години, а в следващите години тя представлява България на най-престижните форуми - шест Европейски първенства, четири Световни шампионата, две Световни купи и Олимпийските игри в Атина 2004 и Пекин 2008.

След края на състезателната си кариера Елизабет Паисиева посвещава опита си на треньорската професия. Работила е в едни от най-реномираните клубове във Франция и Норвегия, сред които AS Corbeil-Essonnes и Paris Centre, а в периода 2019-2024 година е мениджър и старши треньор на националния отбор на Норвегия по художествена гимнастика. "Имената и на двете са символ на професионализъм, отдаденост и любов към спорта, които продължават да вдъхновяват младите гимнастички по света. БФХГ им пожелава ползотворна работа с националния отбор на България!", се казва в изявление на централата. / БТА

ОЩЕ: Една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика се отказа от поста си начело на национален отбор