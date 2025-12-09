Оскар Пиастри с интересен коментар, след като Макларън го "жертва" за титлата на Норис

Оскар Пиастри отправи много интересен коментар към Макларън, след като пропусна титлата при пилотите във Формула 1 от неговия съотборник Ландо Норис. 24-годишният Пиастри остана разочарован от Гран при на Абу Даби, след като надеждите му за триумф се изпариха. Макс Верстапен спечели състезанието, но остана на две точки зад Норис, който спечели първата си титла, завършвайки на трето място. Въпреки че изпусна солидна преднина в борбата за титлата, Пиастри прие поражението с достойнство, като беше видян да прегръща Норис малко след финала и да му казва няколко мили думи.

Пиастри обяви очакванията си към Макларън от 2026 г.

След края на надпреварата на "Яс Марина" австралийския пилот заяви, че Норис е заслужавал да спечели титлата: "Мисля, че е много заслужен победител. През последните три години се стимулирахме взаимно, особено през този сезон, който беше по-оспорван от всякога. Той имаше страхотен сезон. Мисля, че вероятно и тримата, но очевидно аз и Ландо, в един и същи отбор и с една и съща кола, имахме възходи и падения в различни моменти. В крайна сметка, той имаше добър сезон и заслужава шампионската титла."

Въпреки че Норис ще започне кампанията през 2026 г. като шампион, Пиастри заяви, че динамиката в отбора няма да се промени, като се пошегува, че британецът не е "станал Супермен" с печеленето на титлата. Както е известно, в Макларън държат на политиката без №1 пилот, без да дават предимство на един от двамата си представители. През този сезон обаче се усещаше, че тимът на моменти приоритизира Норис, който е от по-дълго в отбора и "любимец" на Зак Браун.

Пиастри: Норис не е станал Супермен

Пиастри добави: "Очевидно той имаше страхотен сезон тази година и заслужено е шампион, но все пак си остава Ландо Норис, не е като да е станал Супермен. Не мисля, че нещата ще се променят. Очаквам, разбира се, пълна справедливост от отбора и равенство в бъдеще. Нямам никакви опасения, че това ще се промени."

Междувременно Норис заяви след състезанието, че е искал Пиастри да спечели Гран при на Абу Даби. Той обясни: "Исках Оскар да спечели днес. Това щеше да ме направи още по-щастлив, да видя Оскар на най-високото стъпало, защото той щеше да си свърши работата, опитвайки се да завърши втори в шампионата, а аз също щях да си свърша работата чрез това. Затова е жалко, че не се получи така, и честно казано, наистина се надявах, че ще се получи."

