Кубрат Пулев е уверен: По-добър съм от Мурат Гасиев

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев даде пресконференция преди защитата на регулярната титла на Световната боксова асоциация (WBA) в двубой срещу Мурат Гасиев. Пред журналисти в Дубай Кобрата заяви уверено, че е по-добрият от двамата и ще го докаже. Родният спортист разкри подробности за подготовката си, като подчерта трудността на предстоящия сблъсък. На брифинга говори и мениджърът на Пулев - Ивайло Гоцев.

Кубрат Пулев от Дубай

“Да бъда световен шампион бе моя мечта и мечта на баща ми. Баща ми беше влюбен в бокса. Ние с брат ми също обичаме бокса заради това. Години по-късно имам над 300 аматьорски и много професионални срещи. Имам много опит и благодаря на Господ, че имам възможност да се бия за световна титла. Щастлив съм, че спечелих тази световна титла. Чувствам се страхотно, чувствам се силен, имам много енергия. Когато отида на тренировка, се чувствам страхотно. Благодаря на Господ за всичко. Затова съм световен шампион и затова искам да защитя титлата. Мурат е страхотен шампион и има много опит, но аз мисля, че съм по-добър и ще го покажа. Няма да бъде лесна битка. Гасиев е силен. Ако беше лесно, нямаше да е толкова приятно”, заяви Кобрата на пресконференция в Дубай.

"Готвя се прецизно и усилено вече 3 месеца. Спарингите ми минаха много добре с кубинец, германец и поляк. Имам и българин, който ми помага тук. Щастлив съм и моят екип също е щастлив", допълни боксовата звезда на България.

“За първи съперник на Кубрат избрахме този корав боец, който е във форма. Някои експерти казват, че е фаворит, но не според мен. Мисля, че битката е 50 на 50. Кубрат бе млад и се срещна срещу опитния, подготвен и силен Владимир Кличко преди време. Сега Пулев е опитен, но Гасиев има сила и в двете ръце. Вярвам, че сега Кубрат е на 100%. Има опита, има отбора край него. Готови сме”, заяви мениджърът на Кобрата, Ивайло Гоцев.

ОЩЕ: Кобрата от Дубай: Благодаря на Бог, всичко е супер! Остава само да победим!