Мурат Гасиев за битката с Кобрата: Това ще бъде най-тежкият мач в кариерата ми!

В сряда се проведе официалната пресконференция преди предстоящия сблъсък между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев на 12 декември. По всяка вероятност победителят от спора в Дубай ще се изправи срещу Моузес Итаума, след като на първоначален етап българинът отказа да го направи. Съперникът на Пулев се изказа с голям респект към българина и прогнозира, че това ще е най-трудния мач в кариерата си. Гасиев смята, че Кобрата е възрастен само на години, но за сметка на това има много полезен натрупан опит.

ОЩЕ: Кубрат Пулев има идеалната възможност да се пенсионира сега - и не трябва да я изпуска

"Хората казват, че е възрастен, но той винаги е в добра форма"

„Благодаря на Кубрат и на организаторите за тази възможност. В тежка категория всеки удар може да промени всичко – планове, стратегии и тактики. Трябва да сме готови на 1000%. Пулев е световен шампион на WBA и има много опит. Много хора казват, че е възрастен, но годините са само числа. Той винаги е в добра форма и изглежда перфектно. Знам, че той е готов за битката. Това ще бъде най-тежкият ми мач в кариерата и трябва да съм готов за всичко“, категоричен е боецът.

ОЩЕ: Кубрат Пулев е уверен: По-добър съм от Мурат Гасиев