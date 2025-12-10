Оскар Пиастри призна за "напрежение" между него и Ландо Норис след края на сезона

Оскар Пиастри най-накрая коментира динамиката зад затворените врати в Макларън. Както е известно, австралиецът, който водеше в шампионата при пилотите във Формула 1 през по-голямата част от годината, остана трети. Макс Верстапен спечели осмата си победа за сезона в Абу Даби, но това не беше достатъчно, за да спечели титлата при пилотите, след като Ландо Норис завърши на трето място и стана 11-ият британски шампион във Формула 1. Пиастри завърши втори на "Яс Марина", след като изпревари съотборника си в първата обиколка, но се нуждаеше от проблеми както на Верстапен, така и на Норис, за да си осигури титлата.

Пиастри признава напрежението с Норис след Абу Даби

След състезанието шефът на Макларън Зак Браун беше критикуван за радиосъобщението си към Пиастри след състезанието, а това не е първият път, когато "папая" са критикувани за отношението си към 24-годишния пилот. Самият Пиастри по-рано призна, че отборните заповеди от Монца да разменят позициите се, които впоследствие определиха титлата, са оказали негативно влияние върху психическото му състояние.

След състезанието Пиастри беше попитан за отношенията си с новия световен шампион и накрая призна проблемите, с които дуото се е сблъскало тази година след въвеждането на "правилата за папая": "Очевидно не е лесно да се бориш за шампионата на конструкторите и шампионата на пилотите с двама много равностойни пилоти", започна Пиастри. "В крайна сметка, това е проблем, за който знаехме, че ще имаме. В края на краищата, от това произтичат много добри неща, има трудни моменти и напрежение понякога, но мисля, че и Ландо, и аз станахме по-добри пилоти, като се подтиквахме един друг до крайните граници."

"Не беше приятно за целия отбор"

Австралиецът призна, че отношенията са били неприятни за целия отбор, но настоя, че според него подходът на Макларъне бил правилен. "Понякога това е било неприятно за всички, но в крайна сметка се е оказало нещо добро", повтори той. "Очевидно имахме много дискусии през годината и съм сигурен, че ще имаме дискусии и през паузата между сезоните за всичко, което искаме да променим за следващата година. В крайна сметка, и двамата получихме толкова добри шансове, колкото отборът можеше да ни даде, за да се борим честно за световната титла, и това е всичко, което можеш да поискаш."

