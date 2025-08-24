Скритият фаворит, който може да спечели световната титла на 1500 метра в Токио

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

След по-малко от месец започва Световното първенство по лека атлетика в Токио. Несъмнено най-вълнуващата дисциплина от бяганията на средни и дълги разстояния е тази на 1500 метра. И макар голямата звезда от последните години Якоб Ингебригтсен да е извън сметките заради контузията си на ахилеса, то на старт се очаква да застанат изключително силни и равностойни атлети. А отсъствието на Ингебригтсен прави прогнозите за победител още по-непредсказуеми.

В отсъствието на Якоб Ингебригтсен: Кои са фаворитите на 1500 метра на Световното в Токио?

Всъщност Ингебригтсен няма добри спомени от световни първенства на открито. В две последователни години той инкасира загуби на 1500 метра - първо от Джейк Уайтман през 2022-ра, а след това и от Джош Кър през 2023-та. През миналата година не се проведе световно първенство на открито, а само такова в зала, където обичайно не участваха много от световните звезди. Шампион стана австралиецът Джорди Биймиш, който тогава изпревари бъдещия олимпийски шампион Кол Хокър от САЩ, а трети финишира друг американец - Хобс Кеслър.

Джош Кър ще защитава титлата си от 2023-та, Кол Хокър ще преследва второ поредно голямо злато

От последния световен финал на 1500 метра изминаха повече от две години, а на стартовата линия вече присъстват и други много сериозни претенденти за победата. Все още не са ясни окончателните списъци на участниците, но до голяма степен се знае кои атлети ще стартират в пресявките на 14 септември в опит да се преборят за място на полуфиналите на 15 септември, а оттам - и за големия финал на 17 септември. Един от тях несъмнено трябва да бъде олимпийският шампион Хокър, който е едва 17-ият най-бърз в света на 1500 метра за годината.

Хокър е далеч от резултата, който постигна в Париж - 3:27.65 мин. На Олимпийските игри той свали почти 3 секунди от личния си резултат, а сега отново бяга на състезания в този порядък (личният му резултат за сезона е 3:30.37). Това, което го отличава, е невероятният финален спринт. С него той изпревари в Париж не само Ингебригтсен, но и Джош Кър и сънародника си Яред Нугус. При тактическо бягане Хокър винаги е реална заплаха, но не той е скритият фаворит, за когото загатнах в заглавието.

Нийлс Ларос - атлетът, който се намира в страховита форма

Атлетът, който може да се определи като скрит фаворит за световната титла, е нидерландецът Нийлс Ларос. Европейският рекордьор до 20 години се наслаждава на невероятен сезон, като се намира в изумителна форма. Той спечели последните пет състезания, на които участва. Това включва две титли на Европейското първенство до 20 г., както и две победи в Диамантената лига. Последната дойде на Диамантената лига в Люксембург, където финишира за 3:30.58 мин. и изпревари двама от най-коравите атлети на 1500 метра в света - Нугус и Фануел Коеч (Кения).

Is Niels Laros a contender for 1500m gold?? 👀



The 20-year-old Dutchman looks stellar taking the victory in the #BrusselsDL 1500m in 3:30.58 over the likes of Phanuel Koech (3:31.41) and Yared Nuguse (3:31.51).



Laros has now won his last five straight races, including two… pic.twitter.com/bHd3eIwID8 — CITIUS MAG (@CitiusMag) August 22, 2025

Ларос победи Коеч и Нугус на Диамантената лига в Люксембург

20-годишният Ларос надбяга с лекота другата млада сензация Коеч, след като измина последни 200 метра за 25.5 сек., а последни 100 метра - за 12.5 сек. Именно Коеч бе определян от мнозина като претендент за световната титла тази година, след като постави нов световен рекорд за юноши до 20 г. - 3:27.72. Този резултат бе постигнат на Диамантената лига в Париж, където пък местният представител Азедин Хабз направи избухването на годината и спря хронометрите на 3:27.49 мин. - най-бърз резултат на планетата за годината и на секунда и половина от световния рекорд на Хишам ел Гаруж.

Разбира се, Хабз също изглежда като скрит фаворит. Буквално скрит, защото след изумителното си бягане през юни го видяхме само още два пъти да доближава бариерата от 3:30 минути, но не слезе под нея. Хокър, Кър, Коеч, Нугус и Хабз изпъкват напред сред изявените фаворити, докато Ларос наистина изглежда като атлет, който може да им обърка сметките. Освен споменатите до момента имена, несъмнено има още няколко атлети, които могат да бягат кораво на 1500 метра. Дали обаче са способни да спечелят световната титла, изглежда малко вероятно.

Джордж Милс, Фестус Лагат, Стефан Нилесен, Исак Надер, Абел Кипсанг и Тимъти Черийот заслужават да бъдат споменати - най-малкото заради слизанията им под 3:30 минути през този сезон. В списъка са и норвежците Нарве Гиле Нордас и 19-годишният Хокон Берг, който направи изумително бягане преди няколко дни и записа трето най-бързо време за европеец до 20 години. Макар и да е твърде рано за прогнози, аз бих заложил на скрития фаворит Нийлс Ларос да спечели световната титла на 1500 метра на 17 септември.

