Спират ли парите от Пеевски? Задават се нови избори в щангите, които Стефан Ботев едва ли ще спечели

Българската федерация по вдигане на тежести ще проведе извънредно общо събрание за избор на ново ръководство. Това стана ясно след вчерашното заседание на Управителния съвет, на което е било входирано искане за провеждане на такъв конгрес. Искането е подписано от 1/3 от клубовете от страната, които в момента са общо 36. Очаква се изборите във федерацията да се състоят на 15 декември, а ако Стефан Ботев загуби изборите, това може да доведе до спиране на финансирането от санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски.

Действащият президент на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев се ползва с подкрепата на Пеевски, като на няколко пъти заплаши, че ако не е той начело на щангите, то лидерът на "ДПС-Ново начало" ще спре финансирането. Не е ясно как Пеевски финансира федерацията, тъй като е санкциониран по закона "Магнитски" и не би трябвало да може да прави финансови преводи от свое име. Според Ботев, ако не е бил Пеевски, федерацията по щанги е щяла да фалира.

Стефан Ботев срещу Асен Златев

В Управителния съвет обаче Ботев среща все по-голяма съпротива, като това е видно и от последните решения за треньорите в националния отбор, които са изцяло против желанията на президента. Опозицията е недоволна от методите на управление на Стефан Ботев и затова настояват за нови избори. Основният опонент на Ботев за президентския пост е олимпийската легенда Асен Златев, който е шампион от Москва'80 и бе част от щаба на Карлос Насар за изминалото Световно първенство във Фьоде.

