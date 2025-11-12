Нови търкания в щангите! Закриха поста главен треньор в националния отбор по вдигане на тежести

Постът главен треньор на националния отбор по вдигане на тежести вече е заличен - по-малко от година след въвеждането му. Това реши Управителният съвет на Българската федерация по вдигане на тежести на последното си заседание. Длъжността бе открита в края на ноември 2024 г. и бе заета от Янко Георгиев, но той вече не се явява главен треньор след решение на мнозинството в Управителния съвет. А взетите решения на заседанието изглеждат в полза на опозицията и против президента Стефан Ботев, между които има все по-големи търкания.

Кои ще бъдат треньори на националните отбори по вдигане на тежести на България през 2026-та?

Управителният съвет на БФВТ утвърди предложението на Треньорския съвет за селекционери на националните отбори в различните полове и възрасти, като в предложението не фигурира длъжността главен треньор, която се закрива. Иначе наставник на мъжкия отбор остава Радослав Атанасов, съобщават колегите от "Сега". Негов помощник ще бъде Борислав Налбантов. Другата кандидатура за треньорския пост бе на бившия такъв Пламен Аспарухов, но той не е включен в списъците.

Иначе Живко Николов остова начело на женския отбор, като ще бъде подпомаган от Кристияна Колева, която досега бе начело на кадетите до 17 г. Никола Колев ще води кадетките на мястото на Евгени Танев, а Лъчезар Кишкилов ще отговаря за кадетите - на мястото на Кристияна Колева. Също така Павел Колев, който е личен треньор на Карлос Насар и син на покойния Илиян Илиев, ще работи с юношите - на мястото на Борислав Налбантов.

Освен Янко Русев, извън националния отбор остават и Пламен Братойчев и Евгени Танев, като и тримата се ползваха с подкрепата на президента Стефан Ботев.

