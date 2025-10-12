Председателят на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев даде обширно интервю пред колегите от БНТ в предаването "Арена Спорт". Според властимащия в родната централа без финансовата помощ на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски резултатите от изминалото европейско и тъкмо приключилото световно първенство нямали да бъдат възможни. В това число влизат и двете титли на Спортист №1 на България Карлос Насар.

Стефан Ботев: Без Пеевски нашият спорт ще изчезне

"Има изключение на някои от хората от управителния съвет, които са така нар. опозиция, но е показателно това, което се прави, че се прави в добра посока, класиранията са добри, така че трябва да продължим в тази посока", заяви Ботев в студиото на "Арена спорт".

На въпрос опозицията ще доведе ли до ново общо събрание, Ботев отговори: "По принцип абсолютно е възможно това нещо, но аз съм за до края да стигнем да изчистим нещата както трябва да са. Така че това нещо трябва да се изчисти един път завинаги, да се реши кой ще води този отбор, кой ще води тази федерация и по какъв начин ще я води. Моето виждане е това, което аз предлагам, което правя. Виждам, че се получават нещата и така трябва да бъдат напред. Който не е съгласен, има си общо събрание, нека се гласува, да избират който мислят, че е най-добре за това."

Той коментира и финансовата помощ, която получи федерацията от Делян Пеевски. "Това е индивидуална помощ от господин Делян Пеевски. Ако той не беше, ние в момента нямаше да сме тук да говорим, нямаше да ги имаме резултати от европейското и световното първенство. Той е причината ние да сме успешни тази година. Защото ако не беше той спасил федерацията, ние щяхме да фалираме. Така че, ние само можем да бъдем благодарни на този човек. Без такъв човек, ние какво правим, нищо не правим, просто ще си заминем като спорт", категоричен бе Стефан Ботев.

